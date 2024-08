FAIRY TAIL 2 - Découvrez les dernières infos et illustrations du jeu

Alors que certains joueurs galèrent à trouver FAIRY TAIL premier du nom sur Nintendo Switch en version physique à prix descend, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust sont de retour avec un nouvel opus sobrement intitulé FAIRY TAIL 2. Comme indiqué lors du dernier Nintendo Direct, cet épisode se concentrera sur l'arc final du manga, donc autant que vous soyez à jour avant de commencer le jeu. Mais en plus de cela, il vient d'être confirmé qu'un nouveau chapitre exclusif se déroulant après la bataille finale sera également de la partie, et se nommera La Clé vers l’inconnu. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous vous laissons re-decouvrir le dernier trailer en date du jeu, accompagné des artworks officiels des personnages de cet opus.

Dans FAIRY TAIL 2, les joueurs prendront le contrôle de Natsu et d'autres membres de la guilde de Fairy Tail tels que Lucy, Grey, Erza ou encore Wendy. Ils traverseront sans interruption les vastes champs du Royaume de Fiore. Ensemble, ils participeront à des combats magiques spectaculaires contre leur ennemi juré, l'Empereur Zeleph de l’Empire d’Arbaless, et les Spriggan 12, un groupe de mages redoutables incluant Eileen, Ajil, Dimaria et Brandish. Non seulement les fans pourront revivre le moment ultime du dernier chapitre de l'Arc de l’Empire d’Arbaless, mais ils pourront également découvrir les événements suivant la bataille finale dans une toute nouvelle histoire originale, « La Clé vers l’inconnu », unique à FAIRY TAIL 2.