FANTASIAN Neo Dimension - Le créateur de Final Fantasy de retour avec une nouvelle licence

Le papa de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi et son compositeur emblématique Nobuo Uematsu ont profité du dernier Nintendo Direct pour présenter un tout nouveau jeu vidéo dénommé FANTASIAN Neo Dimension. Se présentant comme un J-RPG, le titre nous a été dévoilé avec une superbe cinématique, accompagnée par quelques extraits de gameplay. Nous avons pu voir une mécanique de gameplay en combat basée sur une notion de trajectoire d'attaque, ainsi que la possibilité d'envoyer les monstres que l'on rencontre dans une dimension annexe pour les affronter plus tard. Attendu dans le courant de l'hiver 2024 , nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Découvrez une version améliorée de FANTASIAN Neo Dimension, avec de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment des voix off en anglais et en japonais et une option de difficulté supplémentaire.

Incarnez Leo, qui cherche à retrouver ses souvenirs et à élucider le mystère d'une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Découvrez une version originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec une multitude de mécanismes uniques et de combats stratégiques qui bousculent la formule classique des RPG, et explorez un univers multidimensionnel qui prend vie dans le décor de plus de 150 dioramas charmants réalisés à la main.



FANTASIAN Neo Dimension sera lancé sur Nintendo Switch cet hiver.