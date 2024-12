FANTASIAN Neo Dimension s'offre une démo pour la fin de l'année

Probablement la dernière œuvre qui réunira le légendaire Hironobu Sakaguchi et le compositeur de renom Nobuo Uematsu, FANTASIAN Neo Dimension est disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 5 décembre. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acheter le titre et que vous souhaitez vous faire votre propre opinion, Square Enix vient de mettre à disposition des joueurs une démo du jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents.

La démo permet aux joueuses et aux joueurs d’expérimenter les premières heures du jeu et de tester les mécaniques de combats multidimensionnels tout en commençant à résoudre l’étrange mystère de ce monde et des souvenirs perdus de Leo. Celles et ceux qui lanceront la démo pourront poursuivre leur aventure avec Leo en transférant leur progression dans le jeu complet.