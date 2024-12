FANTASIAN Neo Dimension - La "Final Fantasy" de Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu disponible sur Nintendo Switch

Difficile de se dire quand on est un amoureux de la licence Final Fantasy que le jeu FANTASIAN Neo Dimension s'agit très certainement de la dernière œuvre où nous pourrons profiter du travail du tandem Hironobu Sakaguchi / Nobuo Uematsu. Et pourtant, les joueurs peuvent découvrir dès à présent ce RPG à l'esthétique graphique atypique et à son gameplay mêlant classicisme et modernité. Si le titre ne peut pas plaire à tout le monde (comme notre ami Kosmo), nul doute qu'il trouvera son public dans les prochains jours. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Le Père de FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsu reviennent vous offrir un RPG original. La Mechteria... une infection mécanique fatale qui vole leurs émotions, et leur vie, aux humains se répand peu à peu dans le monde entier. Le protagoniste, Leo, se réveille dans une étrange contrée remplie de machines, avec un seul souvenir en tête. Le monde humain, menacé par la Mechteria... Le monde mécanique, riche en mystères... et les dimensions invisibles, au-delà. À l’aide de la Warp Device, un téléporteur abandonné, Leo doit se mettre en quête de ses souvenirs à travers les dimensions et sauver le monde de l’infection mécanique.

Source : Nintendo