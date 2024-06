METAL SLUG ATTACK RELOADED - la licence reprend du service dès aujourd'hui

La licence Metal Slug, fleuron de l'époque Neo Geo reprend dès aujourd'hui du service sur l'eShop de la Nintendo Switch avec un spin-off façon Tower Defense. Dans METAL SLUG ATTACK RELOADED vous pourrez placer pas moins de 300 unités différentes issues de la licence Metal Slug pour vous protéger des assauts ennemis. Coûtant 9,99 euros, ce renouveau de la saga vous propose d'affronter en ligne d'autres joueurs en composant votre deck d'unités. Vous pourrez d'ailleurs zieuter sur vos unités dans le mode galerie du jeu qui rendra fous les nostalgiques et les améliorer pour gagner en puissance de feu.

METAL SLUG, le jeu de tir d’action classique, garde son apparence en pixels 2D détaillée et devient un jeu de tower defence avec des commandes adaptées même aux néophytes !

Aidez les personnages bien connus à se développer et composez le deck ultime. Utilisez toutes les stratégies possibles pour anéantir les bases ennemies ! Le jeu inclut également « ANOTHER STORY » qui ravira tous les fans, et le mode GALLERY. Affrontez des rivaux du monde entier et tentez de remporter le titre suprême !

METAL SLUG reprend du service dans une version tower defence !

METAL SLUG, aimé pour ses graphismes en pixels 2D et sa mise en scène unique et comique est désormais un jeu de tower defence à couper le souffle !

Plus de 300 personnages débarquent !

Plus de 300 personnages des cinq factions, y compris des armées régulière, rebelle et spatiale se font la guerre sans merci ! Régalez-vous avec les déplacement des machines de guerre géantes !

De l’action pure et dure et des commandes simples à prendre en main

Les commandes ont été pensées pour que même les débutants puissent prendre plaisir à jouer ! Facile à comprendre mais difficile à maîtriser ! Développez vos personnages favoris et composez un deck rien qu’à vous !

Des histoires immanquables pour les fans METAL SLUG !

« ANOTHER STORY » accompagne les personnages dans la suite de l'histoire, et le mode GALLERY vous permet de voir des créations artistiques et d’écouter de la musique en jeu !

Affrontez d’autres joueurs du monde entier en ligne !

En plus de « ROOM BATTLE » où vous faites face à vos amis, découvrez « MATCHING BATTLE » où des joueurs des quatre coins du monde s’affrontent pour remporter le titre suprême de Super Démon !