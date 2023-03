Zelda Direct - RDV le 28 mars pour une vidéo de gameplay dédiée à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

C'était inévitable, et pourtant, la surprise est là. Nintendo et Eiji Aonuma nous donnent RDV cette semaine pour un Nintendo Direct une présentation dédiée à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom à paraître le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Le RDV est fixé au 28 mars à partir de 16h00 . Au menu ce jour, une dizaine de minutes où l'on va pouvoir découvrir le gameplay de ce nouvel opus qui fascine autant qu'il inquiète les fans et les détracteurs de Breath of The Wild. Si vous avez envie de découvrir les dernières informations officielles de ce qui devrait être un des plus gros jeux Zelda de ces dernières années, ne loupez pas le coche demain 16h sur la page Youtube de Nintendo France !

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

