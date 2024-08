The Legend of Zelda : nouvelle timeline officiellement dévoilée par Nintendo - Breath of The Wild et Tears of The Kingdom séparés des autres jeux

Alors que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se prépare à sortir sur Nintendo Switch, un évènement Nintendo a lieu en ce moment même à Sydney en Australie, le Nintendo Live 2024.

L'occasion pour les participants de jouer à des jeux, de participer à des tournois mais aussi d'assister à des rencontres et des tables rondes. C'est ainsi que le site Vooks a repéré lors d'une conférence dédiée à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom une nouvelle infographie sur la chronologie des épisodes de la Legend.

On y retrouve comme toujours, la place de chaque jeu sur la timeline avec les deux embranchements principaux dans lesquels le héros est soit triomphant soit battu. Cependant, on note que The Legend of Zelda Breath of The Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sont séparés des autres jeux et ne sont donc pas intégrés à la chronologie comme s'ils étaient à part.

Pour le moment, cette infographie n'est pas disponible sur les sites Nintendo officiels et elle n'intègre pas encore The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. En attendant d'autres détails, retrouvez cette image sur cette page et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi.

