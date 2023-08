Nintendo dépose 30 brevets pour protéger le gameplay de Zelda Tears of The Kingdom (et même l'écran de chargement !)

Régulièrement, Nintendo dépose des brevets afin de protéger ses projets, ses jeux et ses consoles. Parmi les brevets, qui sont loin de tous se concrétiser, on trouve de tout : des appareils et des manettes bizarres, des mécanismes obscurs ou encore des brevets qui protègent de mécaniques de gameplay de certains jeux.

Nintendo n'est pas la seule société qui fait cela, loin de là. D'après une étude récente, Konami serait le champion en la matière avec, depuis cinq ans , une moyenne de 100 brevets déposés par an. Sony, Sega, Bandai Namco, Square Enix, DeNA et Capcom multiplieraient eux-aussi les brevets afin de protéger leur IP et ainsi éviter que leurs jeux soient copier à tord à travers. Le problème, c'est qu'il y aurait tellement de brevets déposés pour tout et pour rien qu'il deviendrait de plus en plus difficile d'en déposer un nouveau sans qu'il soit rejeté (car trop proche d'un brevet existant) ! Sans parler de réussir à faire un jeu basique sans contrevenir à un brevet enregistré !

Malgré cela, on apprend que Nintendo a réussi à déposer le mois dernier pas moins de 32 brevets dont quasiment tous (à part un qui fait référence aux lunettes VR du Nintendo Labo) sont destinés à protéger les mécaniques de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Nintendo avait déjà breveté les mécanismes de bases du jeu (comme Infiltration ou Rétrospective- voir ici) mais avec ces nouveaux brevets, on découvre que Nintendo protège quasiment "tout" : le son, les attaques, la carte, le comportement des PNJ, etc.

Avec ces brevets, Nintendo a fait en sorte de protéger notamment le mode Emprunte (qui permet d'enregistrer sur la carte les déplacements de Link), la façon de coller les objets entre eux avec Emprise, l'attaque de Riju, la sage de la Foudre, le comportement des PNJ de la brigade anti-monstres, et même l'écran de chargement durant lequel on voit la carte du jeu avec la position du personnage ! Il y a même un brevet qui décrit comment le joueur ne peut pas utiliser Emprise sur un objet sur lequel se trouve Link !

D'après le blogueur japonais naoya2k qui surveille les brevets déposés et a compilé les 32 brevets de Nintendo, d'autres brevets liés à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom auraient été déposés avant la sortie du jeu mais n'auraient pas encore été publiés.

Si tous ces brevets peuvent paraître accessoires, ils démontrent tout du moins à quel point Nintendo a soigné les détails et peaufiné chaque aspect de son jeu. Si vous voulez plonger un peu plus en profondeur dans ces brevets, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog de naoya2k (en japonais) et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

