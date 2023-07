Regardez Link voler sur un biplan tel Sonic dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti en mai dernier mais les joueurs continuent de s'amuser notamment en utilisant les nouveaux pouvoirs de Link. Régulièrement, d'ailleurs, on reste scotché par l'imagination et le talent dont font preuve certains joueurs, lorsque de notre côté, on a du mal à assembler deux bouts de bois pour qu'ils flottent. Ainsi, on a déjà vu un joueur qui avec trois fois rien, a réussi à confectionner un véhicule hyper pratique (voir ici) pendant que d'autres s'amusaient à mener la vie dure à Ganondorf (voir là).

Aujourd'hui, on découvre un biplan construit par un utilisateur du forum Reddit grâce aux fonctions Emprise et Duplicata et a pas mal d'astuce et de Sonium. Le résultat est juste fascinant mais, comme toujours, nous vous en laissons juge avec la vidéo en bas de page.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Reddit