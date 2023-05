Le meilleur et le plus simple véhicule volant de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu véritablement très riche tant par son contenu que par les possibilités qu'il vous offre. En effet, grâce aux nouveaux pouvoirs de Link, vous pouvez personnaliser votre jeu et vous adapter en fonction des situations mais aussi de votre habileté. Ainsi avec le pouvoir Emprise, vous pouvez fabriquer toute sorte de véhicules pour vous déplacer sur terre, sur l'eau ou dans les airs. Si à ce petit jeu, certains sont plus doués que d'autres, il ne faut pas se décourager pour autant car parfois les choses les plus simples sont les plus efficaces. C'est en tout cas la démonstration faîte par le youtubeur 2uncle2dane qui avec seulement deux Turbines et un Gouvernail a créé une machine volante très efficace. Evidemment, il vaut mieux avoir joué longtemps et avoir amélioré sa batterie (voir déniché un costume adéquat) pour que le véhicule soit réellement intéressant mais c'est dans tous les cas un bon plan à connaître. Pour voir les différents véhicules créés avec ces trois artefacts seulement, retrouvez la vidéo de 2uncle2dane ci-dessous, et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent.

Source : Nintendolife