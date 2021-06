Zelda BOTW 2 en top tendance sur Twitter à l'approche de l'E3 et du Nintendo Direct

Depuis l'annonce du Nintendo Direct (voir ici), les fans de Nintendo sont en ébullition. Les rumeurs ont atteint des sommets ces derniers temps (même si c'est souvent le cas avec Nintendo) entre l'annonce de la Nintendo Switch Pro, l'anniversaire de Zelda ou encore le retour de Metroid. Cependant, il y a un jeu qui suscite beaucoup d'impatience : la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Depuis son annonce, il y a tout juste deux ans , avec un court teaser; le jeu s'est fait discret. Aucune info officielle n'a filtré : titre, intrigue, gameplay... Pour le moment, on ne sait rien si ce n'est que le jeu devrait reprendre en partie la carte de Breath of The Wild...

C'est dans tous les cas un jeu très attendu et depuis hier le hashtag #BOTW2 est en top tendance en France poussant les joueurs à exprimer leurs attentes et leurs espoirs. Alors seront-ils exaucés ou déçus ? Pensez-vous que la suite de Zelda Breath of The Wild sera présentée lors du prochain Nintendo Direct ? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.