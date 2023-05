Zelda Tears of the Kingdom : les Mii sont bien de retour en PNJ

Ce ne sera pas une surprise, si vous avez joué à The Legend of Zelda Breath of The Wild et suivi l'actualité du jeu mais les PNJ de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ont aussi été conçus avec une "version avancée" de l'outil de création de visage des Mii, les fameux personnages de la Wii. La personne qui avait découvert ce petit secret dans Breath of The Wild l'a confirmé en image, Nintendo n'a pas revu sa copie et les PNJ de Tears of The Kingdom sont une nouvelle fois des Mii déguisés ! C'est assez hallucinant car les Mii sont plutôt miinimaliste (jeu de mot) même si l'outil utilisé n'est pas tout à fait le même que celui proposé aux joueurs. Rappelons que les Mii sont toujours d'actualité sur Nintendo Switch et peuvent être utilisés comme image de profil.

LIRE AUSSI : Zelda Breath of The Wild : les PNJ du jeu sont des Mii déguisés

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir notre test complet et notre revue de presse ICI.

LIRE AUSSI :