Darkest Dungeon II débarque avec pertes et fracas sur Nintendo Switch

Après avoir proposé le premier Darkest Dungeon sur l'eShop de la Nintendo Switch le 18 janvier 2018 , Red Hook Studios récidive en vous proposant sa suite, Darkest Dungeon II dès le 15 juillet prochain sur l'eShop en attendant une éventuelle version physique. Replongez dans la folie avec une version repensée du système de jeu Darkest Dungeon, avec des mécaniques peaufinées, de nouveaux visuels encore plus léchés, des systèmes encore mieux pensés le tout en étant une véritable suite et non une simple version améliorée du jeu de base avec a priori moins de farming et des passages en diligences jouables. Le jeu devrait avoisiner les 40 euros lors de sa sortie prochaine sur l'eShop.

Darkest Dungeon II est un voyage maudit. Assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruines dans une course désespérée pour empêcher l’apocalypse. Mais méfiez-vous, car vos plus grands obstacles pourraient bien venir de l’intérieur…



Ignorez la peur et plongez dans le chaos d’un monde défait.

Quatre héros et une diligence : le seul rempart entre les ténèbres et le salut.







Un combat au tour par tour éprouvé ET amélioré

Le système de combat novateur de Darkest Dungeon fait son grand retour, mais avec tous ses éléments, des stats aux règles, améliorés et peaufinés. Le nouveau système de marques permet de prendre des décisions significatives tout en ajoutant de la profondeur au gameplay.







Des héros inoubliables

Découvrez et vivez le passé tragique de chaque héros. Libérez leur potentiel via de nouvelles compétences, des parcours, des objets, et plus encore.







Des parties roguelike toutes uniques

Chaque expédition pourra durer 30 minutes comme plusieurs heures, mais même une fin prématurée vous procurera des ressources vous permettant d’améliorer votre prochaine tentative.



L’autel de l’espoir

Explorez un grand système d’améliorations et de bonus offrant de nouvelles stratégies pour chaque nouvelle expédition. Choisissez la voie qui vous convient pour prendre d’assaut la Montagne.







Le système d’affinité

Au fil du voyage, les héros formeront des liens ou se heurteront à des conflits. Ces relations pourront sauver certains affrontements comme précipiter un échec prématuré. Gérez leur stress et leurs interactions pour maintenir l’intégrité de l’équipe jusqu’à la fin.







Des environnements cauchemardesques

De la Jungle en feu à la Putrescence infectée, la longue route vers la Montagne mettra à l’épreuve vos stratégies et votre endurance.



Explorez cinq régions distinctes, chacune abritant des créatures et défis uniques.







Un peu de repos

Faites se reposer vos héros traumatisés à l’auberge et profitez-en pour soigner leur stress et améliorer leurs relations avec diverses activités et distractions.







Faites face à vos échecs !

Voyagez jusqu’à la Montagne pour confronter cinq incarnations de vos propres faiblesses.







Un visuel classique, évolué

Le style artistique légendaire de Darkest Dungeon fait peau neuve avec l’ajout de modèles et animations 3D, ainsi que de tous nouveaux effets visuels.







Un bonheur pour les oreilles

L’équipe audio de Darkest Dungeon reste fidèle au poste ! Délectez-vous du retour de Wayne June à la narration, d’une nouvelle bande-son par Stuart Chatwood et des effets sonores immersifs de Power Up Audio.