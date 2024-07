Darkest Dungeon II est disponible sur Nintendo Switch

Red Hook Studios vient officiellement de lancer Darkest Dungeon II sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Disponible depuis ce 15 juillet 2024, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Darkest Dungeon II est un voyage maudit. Assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruine dans une course désespérée pour empêcher l’apocalypse. Mais méfiez-vous, car vos plus grands obstacles pourraient bien venir de l’intérieur...

Ignorez la peur et plongez dans le chaos d’un monde défait.

Quatre héros et une diligence : le seul rempart entre les ténèbres et le salut.

Des parties roguelike toutes uniques

Chaque expédition pourra durer 30 minutes comme plusieurs heures, mais même une fin prématurée vous procurera des ressources vous permettant d’améliorer votre prochaine tentative.

Le système d’affinité

Vos héros tisseront des liens au fil du voyage, qu’il s’agisse d’amitié ou d’animosité, qui pourront vous sauver la mise en combat ou s’avérer fatals pour votre expédition. Gérez leur niveau de stress et leurs interactions de groupe pour qu’ils tiennent le choc jusqu’à rencontrer leur destin funeste.

Confrontez vos échecs

Vivez les origines tragiques de chaque héros pour révéler leur potentiel caché.

Des décors cauchemardesques

De la Jungle en feu à la Putrescence nauséabonde, ce voyage mettra au défi votre endurance et toutes vos stratégies.

Et plus encore…