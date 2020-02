Nintendo Direct ou Animal Crossing Direct, la semaine prochaine ?

Le mois dernier on en était sûr et la semaine dernière, on en était certain : Nintendo allait enfin nous préciser le calendrier de sortie de jeux sur Nintendo Switch en 2020. Seulement, nous sommes le 16 février et pour le moment toujours rien. Donc bien évidemment, plus le temps passe, plus la probabilité de la diffusion d'un Nintendo Direct semble grande... Et puis si on se fie, à un certain Zippo, qui avait évoqué une diffusion autour du 20 février (voir ici) on est encore dans les temps !

D'ailleurs ce Zippo avait évoqué deux Direct consécutifs : l'un "classique" et l'autre dédié à Animal Crossing : New Horizons, ce qui semblait, et semble encore aujourd’hui, plutôt logique. En effet, le nouvel Animal Crossing est un très gros jeu de Nintendo puisqu'il est à priori censé se vendre pendant toute la durée de vie de la console, et pour l'instant, officiellement, on ne sait pas grand chose... Donc, on peut penser que Nintendo présentera longuement le jeu avant sa sortie ( le 20 mars prochai n...) Une possibilité que la célèbre égérie des rumeurs Emily Rogers (dont on avait (re)fait le portrait ici) semble valider puisque, à un internaute lui demandant si un Direct était prévu la semaine prochaine , elle a répondu sur son fil Twitter "es-tu un fan d'Animal Crossing ?"

Alors c'est vrai que l'on miserait plus sur la diffusion d'un Direct "classique" au terme duquel, la diffusion d'un Animal Crossing Direct serait annoncé... Mais avec Nintendo, tout est possible... Même un Direct "classique" avec une grosse partie consacrée à Animal Crossing : New Horizons.

Alors Direct standard ou Direct spécial ? Vous connaissez le refrain... Rien ne va plus, faîtes vos jeux !

Source : Nintenderos