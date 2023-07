Super Mario Bros. Wonder : boss, difficulté, achats en jeu... Les derniers détails dévoilés

Mario in Wonderland

Super Mario Bros. Wonder a été officialisé, il y a à peine plus d'un mois (voir ici) avec une courte présentation et un trailer bourré d'images et de détails. Grâce à cela, on sait que l'action du jeu ne se déroule pas au Royaume Champignon mais au Royaume des Fleurs. Pas de gros bouleversements cependant, c'est à peu de choses près, le Royaume Champignon mais avec quelques changements délirants. Ainsi, les plantes Piranha sortent de leur pot pour nous courir après et les Koopas font du roller. A part ça, Mario, Peach, Luigi, Toad, Yoshi mais aussi Daisy vont devoir arpenter de nombreux niveaux, accessibles via une carte, dans lesquels ils pourront utiliser l'étonnant pouvoir des fleurs Prodiges; des fleurs dont le contact transforme l'univers comme si les personnages avaient mangé des champignons hallucinogènes ! Ainsi tout d'un coup le monde se déforme, les tuyaux verts prennent vie, les ennemis changent de taille, etc...

Bien que n'appartenant pas à la série des New Super Mario Bros (NSMB), le jeu semble, malgré tout en reprendre pas mal d'éléments. On note cependant une direction artistique plus affirmée et des personnages bien mieux animés avec une foule de mimiques et d'animations. Dans le trailer, on note en effet, que même pour un simple saut, Mario a de nombreuses expressions et poses différentes, ce qui lui donne, déjà, une personnalité bien plus offensive et moins générique que dans les NSMB. Si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez aussi que les fleurs prodiges parlent (en anglais pour le moment du moins) en donnant des indications ou des encouragements. Un système de "mot" (bien, super, excellent...) qui apparaît à l'écran à chaque action plus ou moins réussie, devrait permettre de départager les joueurs en multi.

Parmi les nouveautés, un nouveau fruit permet de transformer nos héros en éléphant. Pour l'instant, seul Mario Eléphant a été dévoilé mais évidemment, on imagine que les autres personnages y auront droit. Il y a encore énormément de choses que l'on ignore sur le jeu. Il y a notamment une petite chenille très Disneyene sur le dos de Luigi sur la jaquette et on remarque aussi un Goomba portant le "chapeau" de Toad. Et, au fait, depuis quand la princesse Peach a une casquette ?

En attendant plus d'infos, le jeu vient de recevoir sa classification aux Etats-Unis par l'ESRB. Sans surprise, le jeu est classé E pour "Everyone" (pour Tout le monde) sachant qu'en France, le jeu est provisoirement classé PEGI 7 , le même classement que Super Mario Odyssey et Super Mario 3D World + Bowser's Fury; New Super Mario Bros. U Deluxe étant, par contre, classé PEGI 3 .

Le résumé de la page du jeu de l'ESRB confirme que le grand méchant du jeu sera une nouvelle fois Bowser, comme entrevu dans le trailer et que le but de nos héros sera de l'arrêter. Nos héros pourront détruire leurs ennemis avec des items ou en leur sautant dessus comme dans tout bon Mario. Cependant, les combats de boss "seront plus complexes" avec "des ennemis géants qui crachent du feu et détruisent des éléments du décor."

Alors ces phases "plus complexes" vont-elles rendre Super Mario Bros. Wonder "plus difficile" comme certaines rumeurs le prétendent ?

Il s'agit d'un jeu de plateforme dans lequel les joueurs contrôlent des personnages de l'univers de Mario et tentent d'arrêter le méchant Bowser. Les joueurs traversent des environnements fantaisistes tout en sautant sur la tête des ennemis, en leur lançant des carapaces ou des objets, ou en lançant de petites boules de feu pour les faire tomber hors de l'écran. Les combats de boss sont plus complexes et permettent d'affronter des ennemis géants qui crachent du feu et détruisent des éléments du décor.

La fiche indique par ailleurs que Super Mario Bros. Wonder aura des "achats en jeu" ce qui assez étrange et serait une première. Certes, on peut penser que le jeu aura des DLC, et peut-être même des DLC payants mais ici on parle "d'achats en jeu", ce qui est différent. La fiche ESRB de The Legend of Zelda Breath of The Wild qui est un jeu qui a reçu des DLC payants n'indique pas "d'achats en jeu". Idem pour la fiche ESRB de Mario Kart 8 Deluxe qui a de très nombreux DLC en tous genres. Alors de quoi s'agit-il ? Il faudra encore patienter un peu pour le découvrir.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous hâte de découvrir Super Mario Bros. Wonder !

,

Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.