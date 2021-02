Super Mario 3D World + Bowser's Fury : tous les tests et toutes les notes

C'est le grand jour ! Super Mario 3D World + Bowser's Fury est enfin là et si vous vous demandez si le jeu est fait pour vous, les médias spécialisés ont, bien entendu, dégainé leurs plumes les plus douces ou les plus acérées pour écrire leur test. Résultat : des jeux de mots félins à croquer (ou plutôt à croquettes) et des superlatifs un peu partout. C'est bien simple : c'est la quasi unanimité. Même pour Gamekult, réputé pour sa sévérité, c'est l'euphorie et c'est 9 !. Pour un peu, avec notre 8/10, on passerait presque pour les méchants ! Il n'y a bien qu'IGN pour faire la fine bouche et se dire déçu par le résultat... Evidemment, comme toujours le diable se cache dans les détails et c'est en lisant les différents tests que l'on remarque des divergences et mêmes des différences d'appréciation. Par exemple si pour nous, le multijoueur en ligne pose quelques soucis, qu'on a parfois du mal à évaluer la 3D ou encore que la vitesse des personnages est souvent plus une difficulté qu'un atout, pour d'autres c'est le contraire ! Pour aller plus loin, retrouvez une sélection de tests et de notes avec un bref résumé à chaque fois et la possibilité de lire le test en cliquant sur le nom du site. Enjoy.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch., depuis ce jour, le 12 février 2021.

Sites FR Nintendo

: 8,3/10 - des supers jeux avec des petits défauts : un mode en ligne perfectible dans 3D World et un multi inégal dans Bowser's Fury Nintendo-Master : 8/10 - Un super 3D World dont les seuls défauts sont les nouveautés et un bonus étonnant. A l'arrivée, deux super jeux même si on se demande un peu pourquoi ils sont vendus ensembles.

Sites FR

: 9/10 - Un super jeu de plateforme couplé avec un bonus excellent malgré quelques défauts liés surtout liés aux séquences avec Bowser. mais au final, deux jeux "félins pour l'autre" (tiens, ça nous dit quelque chose...) JeuxActu.com : 18/20 - 3D World "largement plus beau, plus fluide et plus dynamique qu'en 2013" et Bowser's Fury, un bonus conséquent. ce qui fait du titre "une version supérieure" au jeu d'origine.

Sites étrangers