Super Mario Bros. Wonder aura des modes de jeu en ligne

Super Mario Bros. Wonder est un évènement puisque depuis près de 11 ans et le lancement de la série New Super Mario Bros, il n'y avait pas eu véritablement de nouveau Super Mario en 2D.. Jouable seul ou à plusieurs sur le même écran (jusqu'à quatre), le jeu est attendu pour les fêtes de fin d'année sur Nintendo Switch.

Cependant, nous avons déjà partagé de nombreux détails... Ainsi, dernièrement, on apprenait que le jeu proposerait, à priori, des "achats en jeu" sans que l'on sache exactement de quoi il s'agit (voir ici.)

Aujourd'hui, on découvre sur la page officielle du jeu (JP) que le jeu proposera "des modes et des fonctions qui nécessitent un environnement pouvant être connecté à Internet et un abonnement à Nintendo Switch Online", payant mais que "les détails du jeu en ligne seront annoncés à une date ultérieure". Evidemment, beaucoup de joueurs espèrent qu'il sera possible de jouer au jeu à plusieurs en ligne, et pas simplement en local sur la même console mais Super Mario Bros. Wonder peut aussi avoir des modes spécifiques (sans parler des fameux "achats en jeu"). En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Détails de Super Mario Bros. Wonder publiés sur le site officiel de Nintendo (JP)

Le nombre de joueurs varie en fonction du mode de jeu.

・Mode TV : 1 à 4 personnes

・Mode Table : 1 à 4 personnes

・Mode Portable : 1 personne ○ Les détails du jeu en ligne seront annoncés à une date ultérieure. Ce logiciel possède des modes et des fonctions qui nécessitent un environnement pouvant être connecté à Internet et un abonnement à Nintendo Switch Online (payant) .

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

