Super Mario Bros. Wonder - 12 personnages à incarner dans cette nouvelle aventure

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Super Mario Bros. Wonder Direct de ce jour n'a pas été avare en annonces. Côté casting, nous avons appris que le jeu nous permettra d'incarner pas moins de 12 personnages différents, ce qui en fait le plus gros casting à ce jour pour un épisode de la gamme Super Mario bros..

Mario

Luigi

Princesse Peach

Daisy

Toad Bleu

Toad Jaune

Toadette

Yoshi

Yoshi Jaune

Yoshi Rouge

Yoshi Bleu Ciel

Carottin

A l'inverse des opus précédents, chaque personnage possèdera exactement les mêmes capacités. Exit donc Luigi qui saute plus haut, Peach qui plane et Toad qui court plus vite. Tout le monde est logé à la même enseigne, et pourra personnaliser son panel de mouvements grâce au nouveau système de badges. Seules exceptions sont les Yoshi et Carottin qui seront immunisés aux coups ennemis. Attention en revanche, les chutes resteront mortelles. Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 20 octobre 2023 .