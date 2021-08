WarioWare: Get it Together! : commencez à jouer dès aujourd'hui grâce à la démo gratuite

La rentrée se profile (déjà) à l'horizon et avec elle une des premières "grosses" exclusivités de la Nintendo Switch : WarioWare : Get It Together!. Nouvel opus de la célèbre série WarioWare dans lequel les joueurs doivent réussir une série de mini jeux très courts délirants et souvent absurdes, WarioWare : Get It Together!.semble reprendre quelques fondamentaux de la licence tout en osant quelques nouveautés... L'une d'elles consiste désormais à diriger directement dans les mini jeux Wario et ses comparses, chacun ayant ses propres spécificités. Pour voir un peu comment tout ceci fonctionne, une démo gratuite est désormais disponible sur l'eShop. Vous pourrez ainsi commencer à jouer et voir une présentation du jeu et de ses différents modes. En prime retrouvez notre vidéo de cette démo sur cette page.

Pour rappel, WarioWare : Get It Together!. sera disponible le 10 septembre 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch