WarioWare : Get It Together! s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Prochain titre phrase de Nintendo pour la rentrée 2021-2022, WarioWare : Get It Together! prépare lentement sa sortie en dévoilant peu à peu son contenu aux nouveaux joueurs, tout en tentant de récupérer les premiers fans de la licence après un Game & Wario en demi-teinte. Au menu du jour, une toute nouvelle cinématique à retrouver ci-dessous, nous pouvons découvrir Wario nous détaillant dans la langue de Molière les principales caractéristique de cette compilation de mini-jeux.

WarioWare: Get It Together! débarque le 10 septembre 2021 sur console Nintendo Switch - et cette fois, les joueurs devront aider Wario et toute sa bande à s'échapper d'un monde composé de mini-jeux. Pour la première fois dans l'histoire de la série, les fans pourront incarner des personnages différents issus de l'univers de WarioWare, et ce dans une multitude de modes, notamment le mode Histoire, les Modes variés, et les nombreux défis en ligne. Pour découvrir ces mini-jeux loufoques et survoltés, jetez un œil à la toute nouvelle bande-annonce.

Pour rappel, une démo de WarioWare : Get It Together! est d'ores et déjà accessible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch, et nous permet de jouer à une première sélection de mini-jeux tout en découvrant une partie des personnages jouables et leurs capacités uniques.

