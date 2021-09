Nintendo Switch : 17 jeux à ne pas manquer en septembre

Chaque semaine une cinquantaine de nouveaux jeux débarquent sur Nintendo Switch, ce qui rend difficile le choix des joueurs qui s'en remettent souvent à leurs sites préférés, au hasard et/ ou aux diverses promotions proposées régulièrement. A l'approche des fêtes, les sorties se multiplient et un "grand" jeu en chasse un autre... Parfois des titres sortent sans aucun promotion ce qui fait que l'on est parfois surpris de les découvrir au détour d'une recherche... En septembre, il y a pas mal de gros titres évidents (indépendamment de leurs qualités) et une multitude de titres divers et variés. Retrouvez ci-dessous une sélection de 17 titres à venir qui pourraient peut-être vous intéresser. Pour plus de détails, voir la fiche eShop et cliquer sur les liens pour accéder aux fiches et aux news précédentes

16 jeux à ne pas rater en septembre

Big Rumble Boxing: Creed Champions (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

SONIC Colours Ultimate (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Golf Club : Wasteland (cliquez pour plus de détails)

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (cliquez pour plus de détails)

WarioWare : Get It Together! (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

NBA 2K22

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Cruis'n Blast (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Ni no kuni II : L'Avènement d'un nouveau royaume (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Colors Live

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Eastward (cliquez pour plus de détails)

Nexomon (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Dragon Ball Z : Kakarot (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

La Famille Addams – Panique au manoir​ (cliquez pour plus de détails)

oir notre lien Partenaire sur Amazon

Hercule Poirot: The First Cases (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Hot Wheels Unleashed (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien Partenaire sur Amazon

Melty Blood: Type Lumina

Darksiders III (cliquez pour plus de détails)

Voir notre lien partenaire Amazon