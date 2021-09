WarioWare : Get It Together! s'offre deux nouvelles publicités françaises sur Nintendo Switch

C'est cette semaine que sort officiellement WarioWare : Get It Together! sur Nintendo Switch. Si les premiers tests du jeu sont déjà tombés un peu partout (voir pour l'occasion notre test dédié), Nintendo nous propose également de découvrir deux nouvelles publicités française. Comme à son habitude, Nintendo met avant tout en avant l'aspect familial de son titres avec une publicité axée sur les enfants, mais aussi sur les adultes désireux de passer un joyeux moment autour d'une sélection de minijeux déjantés. Nous vous laissons retrouver les deux spots ci-dessous.

WarioWare : Get It Together! sera officiellement disponible sur Nintendo Switch vendredi 10 septembre 2021 .