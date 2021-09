Wario Ware: Get it Together! : un coup d'œil sur les modes multijoueurs

C'est le jeu de la semaine sur Nintendo Switch : WarioWare: Get It Together! Après un épisode Wii U qui ne disait pas son nom, Wario et ses amis reviennent pour une collection de micro et de mini-jeux cette fois-ci jouables en multijoueur. Pour avoir un aperçu des différents modes de jeux à plusieurs, retrouvez les vidéos de Nintendo Minute.. Ainsi vous verrez comment jouer à deux en co-op au mode Histoire mais aussi vous découvrirez un des mini -eux multi du titre.

Pour rappel, WarioWare: Get It Together! sera disponible le 10 septembre sur Nintendo Switch. Pour voir à quoi cela ressemble, n'oubliez pas qu'une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.

