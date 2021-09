Wario pirate les ondes pour lancer WarioWare: Get It Together!

C'est le grand jour pour Wario, il a mis son plus beau costume et s'apprête à lancer son plus beau "WAH !", son dernier jeu WarioWare : Get It Together! est enfin sorti sur Nintendo Switch. Dans ce nouvel épisode de sa saga de partygame qui pourrait être vu comme le côté maléfique plus barré de Mario Party ce ne sont pas les mini-jeux qui vont manquer !

Noté 7.5/10 dans nos colonnes (Cliquez ici pour lire son test) par notre bien-aimé rifraff national, le jeu fait honneur à sa licence et se pose comme un des gros jeux de fin d'année sur Nintendo Switch. Allez-vous craquer pour Wario ou bien resterez-vous sages ?

Des mini-jeux en pagaille arrivent sur Nintendo Switch !

Wario s'est encore essayé à la création de jeux... et cette fois il s'est tellement investi qu'il a littéralement été absorbé par son travail ! Aidez Wario et ses amis à s'échapper d'un mini-monde composé de plus de 200 mini-jeux dans WarioWare: Get It Together! sur Nintendo Switch.

En solo ou en duo, jouez à plus de 200 mini-jeux délirants enchaînés sur un rythme endiablé ! Le nouveau business plan de Wario ne s'est pas déroulé comme prévu et notre « héros » est bien décidé à régler le problème avec son style caractéristique (moustache et odeur incluses). Comment ? En jouant à tout une collection de mini-jeux délirants, bien sûr ! Qu'il s'agisse d'assembler un robot ou d'épiler l'aisselle d'une statue, ce ne sont pas les situations absurdes qui manquent dans WarioWare: Get It Together!

Enchaînez les mini-jeux en solo ou en duo !

Dans le mode histoire, vous avez pour mission de voler au secours de Wario et de l'aider à s'échapper du jeu vidéo qu'il a créé ! De plus, vous pouvez pour la toute première fois jouer à deux en coop aussi bien sur une même console* qu'en mode sans fil local !

Jouez en contrôlant Wario et sa joyeuse bande

Pour la première fois, c'est VOUS qui contrôlez Wario et ses amis dans leurs propres créations. Utilisez leurs capacités hors du commun pour réussir des mini-jeux à la chaîne. Retournez une tortue avec Wario en lui rentrant dedans, ou en lui jetant un sort avec Ashley. Mélangez personnages et mini-jeux et enchaînez les succès... et les situations hilarantes !