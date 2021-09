Wario Ware: Get it Together utilise des éléments de la bêta de Luigi's Mansion

Parmi les micro-jeux Nintendo de WarioWare: Get It Together!, outre Fire Emblem : Three Houses (dont on vous dit tout ici) on retrouve Luigi's Mansion, l'épisode original sorti en 2001 sur GameCube. A première vue, on pourrait penser d'ailleurs que les éléments graphiques du micro-jeu proviennent du jeu GameCube... Cependant, grâce à une petite équipe de fans passionnés, on découvre que le micro-jeu utiliserait plutôt des assets provenant de la béta du jeu montrée à l'E3 2001 et qui était sensiblement différente du jeu final notamment avec une résolution plus élevée mais aussi avec des personnages inédits, des musiques différentes et même de nouvelles séquences de jeu. Ces passionnés réunis via Portable Productions savent de quoi ils parlent puisqu'ils travaillent précisément sur un projet de "recréation 1:1" de la première démo publique du jeu présentée à l'E3 2001" dont vous pouvez retrouver tous les détails sur leur page Youtube.

Pour bien voir les différences, entre le jeu final et la démo, vous pouvez retrouver une série de tweets ci-dessous. En prime, retrouvez notre vidéo du mini jeu Luigi's Mansion.

Pour rappel, WarioWare: Get It Together! est disponible depuis le 10 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI, nos vidéos de gameplay, LA et notre Revue de presse LA. De plus, n'oubliez pas qu'une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.

the fact that we got E3 models of Luigi's Mansion from the new warioware game still blows my mind https://t.co/aWqC013g6A — Andrew (Beta64) (@Beta64Official) September 11, 2021

For that, here's a furniture comparison shot for the E3 2001 chair texture and the Final build's chair, notice the difference in quality, again, most likely due to file size limitations???? pic.twitter.com/eC5ologqMH — Portable Productions (@PortableProduc1) September 11, 2021

So here's a direct comparison, if had to put money on as to why they changed the texture resolution it was probably due to the 450kb per room size limit, considering the Warioware dump comes with some pretty sloppy work such as the E3 2001 candle being cut in half. pic.twitter.com/QVfFuwxgPo — Portable Productions (@PortableProduc1) September 9, 2021

Ladies and Gentlemen I present to you, all of the ported asset pieces from the Warioware asset dump, models, and textures included, working in Luigi's Mansion Beta Restoration????enjoy!https://t.co/q0JTfgYxeC — Portable Productions (@PortableProduc1) September 11, 2021

