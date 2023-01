Shigeru Miyamoto s'est opposé à la création du personnage Walupeach, une version inversée de la princesse Peach

Wario est un personnage culte de l'univers Nintendo qui est tout le contraire de Mario : vénal, méchant, vicieux, grotesque... Au départ, simple super méchant de Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins sorti en 1992 sur Game Boy, le double maléfique de Mario est cependant rapidement devenu un (anti) héros à part entière avec ses propres séries, WarioWare et Wario Land. Il a aussi donné des idées aux développeurs de Camelot Software Planning qui pour le premier Mario Tennis en 2000 ont créé sur le même modèle, Waluigi, le double maléfique de Luigi; un personnage culte, lui aussi (et populaire) même si, pour le moment, il reste un second couteau, cantonné aux jeux de sport et aux party-games. Dans une ancienne interview de Shugo Takahashi, vice-président de Camelot Software Planning, datant de 2008 et réapparue sur le site japonais Nintendo Dream, on découvre qu'un autre personnage aurait pu subir le même traitement : la princesse Peach. En effet, grâce à une traduction publiée par un fan sur les réseaux, on apprend que, pendant un temps, il était prévu que Walupeach devienne un personnage sélectionnable dans les jeux de sport Nintendo. Malheureusement, Shigeru Miyamoto s'y serait opposé, sans même prendre la peine de regarder les concept arts, imaginant qu'en ajoutant une version inversée de Peach, après celles de Mario et de Luigi, cela renverrait immanquablement au trio de voleurs malchanceux de l'anime Yatterman et que la version "ange déchu" de la princesse ne pourrait ressembler qu'à son iconique "héroïne", Doronjo- voir les images sur cette page.

Shugo Takahashi assure que ce n'était pas le cas mais le personnage sera malgré tout abandonné. Alors est-ce qu'un jour Walupeach verra le jour ? Ce serait assurément, une bonne idée et on aurait vraiment aimé voir les croquis préliminaires. On peut d'ailleurs penser que de nombreux fans vont se faire un plaisir d'imaginer à quoi pourrait ressembler le personnage.

