WarioWare : Get It Together! - Le truand du jeu vidéo de retour dans une nouvelle compilation déjantée sur Nintendo Switch

Teasée elle-aussi ces derniers jours sur les réseaux sociaux, la licence WarioWare est bel est bien de retour sur Nintendo Switch. Le nouvel opus se nomme WarioWare: Get It Together! et nous propose de prendre le contrôle de Wario et de tous ses employés dans une compilation de mini-jeux aussi WTF que déjantés en solo ou en duo. Attendu pour le 10 septembre 2021 , nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Dans WarioWare: Get It Together!, jouez à une ribambelle de mini-jeux déjantés en contrôlant Wario et ses amis. Chaque personnage possède une compétence distincte, ce qui demandera de trouver de nouvelles manières de résoudre chaque mini-jeu. De plus, il sera possible pour la première fois dans la série de jouer à deux sur le même écran en se partageant deux manettes Joy-Con, mais aussi en mode sans fil local avec deux consoles et exemplaires du jeu séparés. Le délirant WarioWare: Get It Together! fera son arrivée le 10 septembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.