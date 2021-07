Améliorations visuelles, 60 Fps, nouveau mode avec Metal Sonic... Découvrez toutes les nouveautés de SONIC Colours Ultimate

SONIC Colours Ultimate arrive à la rentrée sur Nintendo Switch plus de dix après la sortie de SONIC Colours en exclusivité sur Wii. Si vous n'y avez pas encore joué, vous avez donc une nouvelle occasion de découvrir ce jeu coloré et rythmé qui avait été plutôt bien accueilli à l'époque de sa sortie. D'ailleurs si vous connaissez et appréciez déjà le jeu d'origine, vous aurez peut-être envie de reprendre la manette d'autant plus que le titre revient avec pas mal d'améliorations. On vous en a déjà présenté quelques-unes (notamment ICI) mais aujourd'hui un nouveau trailer du jeu nous les dévoile toutes. L'occasion de faire un point sur les nouveautés et améliorations du jeu.

Nouveautés de SONIC Colours Ultimate

Améliorations HD

60fps

Graphismes améliorés

Visuels améliorés HD (et résolution 4K)

Lumières retravaillées

Nouveau mode Rival Rush

Un mode dans lequel on affronte Metal Sonic dans des courses en espérant remporter des récompenses en gagnant

Customisation

Le jeu permet d'obtenir des pièces que l'on peut dépenser pour des améliorations : des boosts ou encore des gants et des chaussures bariolés pour Sonic

Jade Ghost

Sonic peut parfois se transformer en une sorte de fantôme pour passer à travers les murs et chercher des zones secrètes

Commandes personnalisables

Il est possible de personnaliser entièrement les commandes du jeu de façon à ce que chaque joueur trouve celles qui lui conviennent

Point de sauvegarde Tails

En passant par un point de sauvegarde Tails, cela permet, en cas de chute ou de rencontre malencontreuse, de recommencer à cet endroit

100 Ring

Lorsque l'on a ramassé 100 anneaux, on gagne un bonus temporaire d'invincibilité qui permet de dégommer tous les ennemis sur son passage et de booster son score après chaque niveau

Musiques

Le score a été entièrement remixé

Retrouvez toutes ces nouveautés et ces améliorations dans le dernier trailer de SONIC Colours Ultimate ci-dessous.