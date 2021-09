SONIC Colours Ultimate reçoit sa première mise à jour sur Nintendo Switch mais d'autres sont déjà prévues

Depuis sa sortie en version dématérialisée, Sonic Colours Ultimate fait l'objet de critiques de la part de joueurs à cause de bugs divers rendant parfois certains passages très difficiles à jouer mais aussi à cause de flashs lumineux répétés pouvant être à l'origine de crises d'épilepsie Et même si certains de ces soucis provenaient à priori de versions émulées du jeu, SEGA a rapidement promis d'évaluer les plaintes et de travailler, le cas échéant sur un correctif. Si vous possédez le jeu et que vous rencontrez des problèmes, vous serez dans tous les cas heureux d'apprendre que Sonic Colours Ultimate vient de recevoir sa première mise à jour sur Nintendo Switch. Dans la foulée, SEGA a publié un message pour préciser qu'il s'agissait de la première d'une série de mise à jour qui concerneront toutes les plateformes et qui devraient arriver d'ici peu. Officiellement, on ne sait pas exactement ce que corrige cette première mise à jour mais selon Nintendo Life, elle supprimerait les flashs problématiques.

Pour rappel, Sonic Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021. En attendant notre test complet, retrouvez ceux des autres médias dans notre revue de presse

Hi everyone – We have deployed a patch for the Nintendo Switch for Sonic Colors: Ultimate. This is the first of several patches (for all platforms!) that will begin rolling out in the near future. Thank you for your patience!