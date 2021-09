Après SONIC Colours, quel jeu SONIC sorti sur Wii aura droit à son remaster ?

Créé pour concurrencer (et ringardiser) Mario, SONIC s'est rapidement fait une place de choix dans le monde des jeux vidéo. Cependant, si les premiers titres 2D ont mis tout le monde d'accord, les titres 3D ont souvent divisé les joueurs à l'exception peut-être de SONIC Adventure. Cela n'a pourtant pas empêché la SONIC Team de multiplier les titres divers et variés avec plus ou moins de succès. Au milieu des années 2000, de nombreux jeux SONIC 3D sont ainsi sortis sur Wii, une console "différente" avec un large public permettant à SEGA de faire des expériences et des essais que la firme n'aurait peut-être pas tenté sur d'autres plateformes. Parmi les jeux SONIC de la Wii, on trouve SONIC Colours, une exclusivité qui est aujourd'hui considérée comme l'un des derniers bons SONIC 3D et qui a droit aujourd'hui a un remaster, Sonic Colours Ultimate prévu sur de très nombreuses plateformes.

Par la suite on sait qu'un nouveau SONIC 3D, peut-être nommé SONIC Rangers sortira en 2022 . Mais, peut-être aussi que d'autres jeux SONIC sortis sur Wii (ou ailleurs) auront droit eux aussi à leur propre remaster ? En attendant que cela arrive- ou pas, petit retour en arrière avec les SONIC sortis sur Wii et qui peut-être, un jour, reviendront sur nos consoles. L'occasion de se souvenir que la Wii a eu pas mal d'itérations (ou de versions) exclusives. C'est vrai pour SONIC mais aussi pour d'autres licences comme Castlevania, Dragon Quest, Final Fantasy, etc.

Retrouvez les SONIC de la Wii avec un bref résumé et leur cinématiques d'intro ci-dessous.

SONIC Colours

Sorti en 2010 sur Wii, SONIC Colours est comme un parc d'attraction avec de brillantes idées de gameplay et une superbe bande son. Le jeu qui avait été plébiscité à sa sortie s'est bonifié avec le temps et aujourd'hui encore il reste tout à fait jouable. Espérons que la version Ultimate ne dénaturera pas cet épisode frais et coloré.

Sonic and the Secret Rings

Sorti en 2006 dans le sillage de la Wii, Sonic and the Secret Rings est une autre exclusivité Wii. Il s'agit d'un runner 3D dans lequel SONIC court sans arrêt. Jouable uniquement à la Wiimote à l'horizontale, le jeu a de nombreux soucis de maniabilité et ses graphismes ont mal vieilli mais sa bande son et son ambiance des mille et une nuits en font un jeu toujours fascinant aujourd'hui qui pourra vous amuser si tant est que vous réussissiez à passer son tutoriel !

Sonic Unleashed

Sorti en 2008 , Sonic Unleashed n'est pas une exclusivité Wii. Cependant la version Wii est différente comparée à la version PS3/360. Les niveaux sont mieux agencés et mieux pensés. De plus, la jouabilité est plus précise. Sinon, il s'agit toujours d'alterner entre des phases de jour dans laquelle on retrouve Sonic tel qu'en lui même et des phases de nuit, plus beat them all dans lesquels Sonic se transforme en loup garou !

Sonic et Le Chevalier Noir

Autre exclusivité Wii datant de 2009, Sonic et Le Chevalier Noir est une curiosité puisqu'elle envoie SONIC du côté des légendes arthuriennes mais surtout qu'elle permet au hérisson bleu de combattre avec une épée ! Qui dit mieux ? C'est totalement farfelu et bancal ! Certains vous diront que c'est horrible et d'autre que c'est horriblement horrible. Pour autant, vous pourrez aussi vous amuser avec ce drôle de jeu.. Là encore à condition de ne pas resté bloqué dès les premiers niveaux pour une histoire de mouvement mal exécuté !

D'autres jeux SONIC 2D et 3D...

A part ça, la Wii a eu droit à d'autres SONIC qui pourraient un jour revenir sur consoles : Sonic the Hedgehog 4 : Episode 1, un épisode 2D, cette fois, sorti sur Wiiware qui tentait de revenir à la base tout en modernisant la licence... Un exploit que réussira finalement SONIC Mania. La Wii a aussi eu droit à son épisode de Sonic Riders : Zero Gravity, un jeu de course poussif.. Mais SONIC a eu droit a de nombreux autres titres 2D et 3DS en provenance de différentes consoles qui pourraient un our revenir SONIC Lost World, Sonic Boom : L'ascension de Lyric, SONIC BOOM : Le Feu & la Glace, SONIC Generations, Sonic Chronicles : The Dark Brotherhood, SONIC Rush. et, bien sûr, SONIC Adventure.

Alors quel jeu SONIC aimeriez vous revoir sur Nintendo Switch (ou ailleurs) ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.