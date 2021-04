Sonic Colours pourrait avoir droit à un remaster

Si la Wii a été décriée en son temps par une partie des joueurs, il n'en reste pas moins que son succès lui a permis de recevoir une tripotée de jeux dont certains restent encore exclusifs à la petite console blanche. Si ça vous intéresse, on vous en fait une belle liste ICI qui vous rappellera peut-être des souvenirs... Parmi ces exclusivités, il y avait notamment trois jeux SONIC étonnants dont SONIC Colours (aussi disponible sur NDS dans une version différente.)

Pour mémoire, SONIC Colours est un jeu SONIC sorti en 2010 qui est très rythmé et coloré, et pas prétentieux comme certains opus. Il introduit les Whisps qu'on retrouvera dans d'autres épisodes et il a surtout remporté un grand succès populaire à sa sortie... Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que le titre pourrait bien l'objet d'un remaster. Pour l'instant, il n'y a cependant rien d'officiel. C'est simplement un joueur qui a remarqué qu'une société allemande nommée IKSample, spécialisée dans la localisation de films et autres, prétendait sur son site avoir travaillé en 2020 sur SONIC Colours Remaster.

Difficile de penser qu'il s'agit d'une erreur... Peut-être que le projet a été retardé voire annulé ? On espère néanmoins qu'on pourra éclaircir ce mystère d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé par le retour de SONIC Colours sur consoles.