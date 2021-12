Sonic Colours Ultimate - Un nouveau trailer centré sur les retours de la presse

Version remasterisée du titre initialement sorti en 2010, SONIC Colours Ultimate s'est offert une (re)sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes début septembre 2021. Fier des bonnes critiques reçues par le titre, SEGA vous propose de découvrir ci-dessous un tout nouveau trailer mettant en avant les points forts relevés par les piliers de la presse JV francophone. Si vous souhaitez un avis plus approfondi sur le jeu, nous vous rappelons que l'amie ArwennaVampyr a réalisé son test à retrouver dans nos colonnes.

Dans Sonic Colours: Ultimate, le terrible Dr. Eggman a construit un gigantesque parc d’attractions à thème interstellaire qui propose des manèges incroyables et des attractions pleines de couleurs. Le parc est alimenté à l’aide d’une race alien qu’il a capturée, appelée les « Wisps ». Utilisez la vitesse de Sonic afin de libérer les Wisps et d’apprendre le secret de leurs incroyables pouvoirs, tout en explorant six mondes colorés et uniques. Les capacités de Sonic seront mises à rude épreuve dans cette folle aventure, mais les Wisps seront à même de vous aider grâce à leurs pouvoirs mystiques conférant de grandes responsabilités.