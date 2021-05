SONIC Colours Ultimate : le jeu Wii revient en septembre sur PC et consoles

L'annonce avait été éventée depuis quelque temps déjà et elle a donc été confirmée aujourd'hui lors de l'évènement spécial dédié aux 30 ans du hérisson bleu de SEGA. SONIC Colours l'un des SONIC exclusifs de la Wii (aussi disponible sur NDS dans une version différente) se prépare à revenir sur PC et consoles dès la rentrée. Notez qu'une série animée spéciale sera diffusée sur le net à partir de cet été;

En attendant d'autres infos retrouvez le premier trailer de SONIC Colours Ultimate qui sortira le 7 septembre 2021 sur Nintendo Switch

Sonic Colors: Ultimate et Sonic Colors: Rise of the Wisps

SEGA a dévoilé Sonic Colors: Ultimate, un remaster dopé à l’adrénaline de l’excellent jeu de plateforme de 2010 dont voici la première bande-annonce. Sonic Colors: Ultimate sortira le 7 septembre prochain en versions numérique et physique sur PlayStation®4, Microsoft Xbox® One et Nintendo Switch™, et en téléchargement sur PC via l’Epic Games Store uniquement, à la même date. Les fans peuvent d’ores et déjà précommander Sonic Colors: Ultimate pour recevoir le porte-clés exclusif « Baby Sonic » et bien d’autres réjouissances. SEGA en a profité pour diffuser un teaser pour Sonic Colors: Rise of the Wisps, la série animée en deux parties pour laquelle le doubleur légendaire de Sonic, Roger Craig Smith, a une nouvelle fois prêté sa voix.