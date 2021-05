Sonic Central : nouveaux jeux, nouveaux projets... Suivez en direct l'évènement spécial autour des 30 de SONIC

C'est le grand jour pour le Sonic Central, la conférence vidéo fêtant les 30 ans du hérisson bleu ! Dès ce soir 18 heures Sega nous dévoilera l'avenir de sa mascotte après avoir publié une vidéo récapitulative sur son passé (vidéo visible en fin d'article). Nous devrions découvrir de toutes nouvelles aventures du hérisson lors de cette présentation.

Ces futures aventures ou aventures remasterisées seront probablement aussi prévues sur Nintendo Switch, nous pouvons même rêver d'un épisode exclusif à la console hybride.

L'événement sera à voir sur le lien YouTube ci-dessous :

Quel est votre épisode de la saga du hérisson bleu favoris ? Quelles sont vos espérances pour cette conférence ?

Did someone say news?



Tune in at 9am PT on 5/27 for a first look at some of the projects, partnerships, and events for our #Sonic30th celebration! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj