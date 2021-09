SONIC Colours Ultimate : comparaison des graphismes et des temps de chargement des versions Wii, PS4 et Nintendo Switch

Sonic Colours Ultimate sort ce mois-ci sur de nombreuses plateformes. Contrairement à la version originale sortie en 2010 en exclusivité sur Wii, Sonic Colours Ultimate est désormais multiplateforme. On y retrouve le jeu original agrémenté de pas mal de nouveautés (dont vous pouvez retrouver la liste ICI) notamment des améliorations visuelles et un framerate à 60 Fps- tout du moins pour les consoles de "nouvelles générations". Pour la version Switch, il faudra se contenter du 30 Fps... Mais d'ailleurs est-ce la seule différence qui distingue la version Nintendo Switch des autres ? Pour s'en faire une idée, le site GameXplain a publié une vidéo de comparaison des versions Wii, PS4 et Nintendo Switch du jeu. Vous constaterez notamment que els temps de chargement sont bien plus longs sur... Nintendo Switch. Pour le reste, découvrez la vidéo de GameXplain ci-dessous. Notez tout de même que certains joueurs se plaignent sur le net de divers problèmes- voir ici.

Pour rappel, Sonic Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021. Plus de détails avec la revue de presse du jeu ICI.

Source : Youtube