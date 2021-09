SEGA écoute les plaintes et évalue la sortie d'une mise à jour pour corriger les bugs repérés dans SONIC Colours Ultimate

En théorie, la sortie de SONIC Colours Ultimate devrait être une fête pour tous les fans du hérisson bleu, le titre original étant considéré comme un très bon Sonic 3D, seulement elle est en train de tourner au fiasco total. Pour rappel, après un accès anticipé en fin de semaine dernière , le jeu débarque officiellement aujourd'hui- du moins sur l'eShop, la version boîte étant repoussée à la fin du mois. Cependant, depuis plusieurs jours , le jeu fait le (bad) buzz sur les réseaux sociaux suite à des vidéos de joueurs montrant des bugs divers et des témoignages affirmant que Nintendo rembourserait sans discuter les joueurs mécontents...

Et si certaines de ces vidéos proviennent, à priori, de versions émulées du jeu, depuis des sites comme GameXplain ou Nintendo Life ont confirmé que le genre de bugs vu dans les vidéos pouvaient arriver avec une version officielle du jeu. Evidemment, vu l'ampleur de la polémique, SEGA a réagi. Et c'est via Katie Chrzanowski, la responsable des médias sociaux de Sonic que la société a fait savoir qu'elle écoutait les plaintes et évaluait en ce moment la sortie d'une mise à jour. Rappelons qu'une mise à jour est déjà sortie mais que les problèmes sont apparus après.

Salut tout le monde! Nous apprécions tous vos commentaires sur Sonic Colors: Ultimate, et les équipes écoutent et évaluent pour un patch à venir. Merci à tous pour votre patience pendant que nous creusons cela!

Petit aparté : nous avons vu des problèmes graphiques causés par un émulateur qui est malheureusement hors de notre contrôle. Essayer de déterminer quels bogues sont légitimes peut vraiment ralentir le processus d'assurance qualité. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez les signaler ici

Par ailleurs, les premiers tests sont sortis avec des notes allant du mauvais au très bon (voir notre revue de presse.)

Pour rappel, Sonic Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021.

