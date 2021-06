SONIC Colours Ultimate inclut des options pour faciliter le jeu auprès des nouveaux et des jeunes joueurs

Officialisé au cours de l'évènement spécial anniversaire de SONIC, SONIC Colours Ultimate, le portage de SONIC Colours l'un des SONIC exclusifs de la Wii ( sorti aussi sur NDS dans une version différente) revient faire parler de lui dans les pages de Famitsu via une entrevue avec le game designer Takashi Iizuka, responsable créatif de la SONIC Team. A cette occasion, on en apprend un peu plus sur les changements à attendre par rapport au titre original sorti sur Wii. A priori, le jeu sera plus simple à prendre en main. Pour correspondre, selon Takashi Iizuka, aux standards de jeu actuel, le système de Game Over a ainsi été supprimé. Désormais, peu importe le nombre de fois ou l'on échoue, on pourra toujours continuer à jouer pour tenter de progresser.

Par ailleurs, l'option "Tails Save" pourra être activée pour les joueurs débutants et ceux qui le souhaiteront afin d'éviter les chutes malencontreuses. Dans le jeu de la Wii, lorsqu'on tombait dans un gouffre, fatalement on perdait une vie mais il fallait aussi recommencer le niveau. Cette fois, non seulement on ne perdra plus de vie mais en activant l'option "Tails Save", Tails viendra récupérer SONIC pour le remettre sur les rails et ainsi permettre au joueur de poursuivre le niveau.

Alors que pensez-vous de ces changements , n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.