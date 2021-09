Baldo : The Gardian Owl - La porte ouverte à l'Early Access sur Nintendo Switch ?

Bonjour à tous, c'est une nouvelle fois un billet un peu particulier qui vous est proposé par votre serviteur, faisant ironiquement, et par le plus grand des hasards, suite à l'épisode concernant les conditions de test du jeu Monster Harvest sur Nintendo Switch. Pour revenir rapidement sur l'affaire qui m'a posé un cas de conscience le mois dernier, il nous avait été confié le jeu Monster Harvest quelques jours avant sa sortie sur Nintendo Switch, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son état était inacceptable pour un jeu qui allait être commercialisé 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Fort heureusement, la mise à jour proposée le jour de la sortie officielle du jeu a corrigé une partie des bugs les plus problématiques, et même si le jeu est loin d'être parfait (voir notre test dédié), il a le mérite d'être jouable en l'état en attendant les prochains correctifs de conforts. Autre exemple un peu similaire ces derniers jours, le jeu SONIC Colours Ultimate a lui-aussi fait grincer les dents de quelques joueurs avec des bugs d'affichage extrêmement gênants.

Mais cet été nous avons aussi également vu débarquer un jeu vidéo signé Naps Team à destination de la Nintendo Switch, Baldo : The Guardian Owls. Si nous vous avions fait part le 23 août de nos inquiétudes vis-à-vis du jeu compte tenu des performances passées de Naps Team, nous n'avions hélas pas pu jouer au titre pour nous en faire une idée. La raison ? Le simple fait que le jeu n'a jamais été envoyé en amont à la presse spécialisée, aux médias indépendants, bloggeurs et autres influenceurs, le studio préférant faire la sourde oreille aux demandes, pour sortir le jeu le 27 août 2021 au tarif de 24,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Entendons-nous bien, en tant que médias, les demandes de test ne sont pas là simplement pour enrichir notre bibliothèque de jeu. Le fait d'avoir les jeux en amont permet aux consommateurs d'avoir des avis variés de différents médias pour éventuellement les conforter dans l'achat ou non d'un titre, et comme pour le cas de Monster Harvest, cela peut s'avéré être une aide précieuse pour les studios plus modestes qui n'auraient pas eu l'occasion de dénicher et corriger tous les bugs de leurs jeux.

Hélas, trois fois hélas, le jeu Baldo : The Guardian Owls sur Nintendo Switch est en l'état actuel des chose du même acabit que la communication du studio : désastreuse. Si le jeu possède quelques soucis d'instabilité, et un niveau de finition qui peut potentiellement être amélioré via des patchs, le titre de Naps Team est surtout criblé de bugs en tout genre. Pire, une bonne partie des joueurs, dont notre ami rifraff se retrouvaient tout simplement bloqués dans le premier donjon sans autre choix que de devoir recommencer le jeu et prier pour que le problème ne réapparaisse pas (dans le cas de rifraff, il s'est retrouvé bloqué deux fois au même endroit...)

Tentant de noyer le poisson en se fendant le jour même de la sortie du jeu d'un post faisant savoir que les bugs sont connus, et en ne donnant pas de réponse aux joueurs concernant la date de sortie d'un patch, les derniers posts du studio faisant la promotion de Baldo se sont vite retrouvés inondés de messages faisant connaître le désarroi des joueurs. A l'heure où nous écrivons ces lignes, un premier patch a été mis en ligne par le studio le 6 septembre 2021 . Les joueurs ayant acheté le jeu à sa sortie ont donc attendu plus d'une semaine pour pouvoir se débloquer du premier donjon du jeu ! Si les "bugs connus" bloquant la progression des joueurs ont apparemment été résolus, beaucoup de possesseurs pointent encore du doigt de nombreux bugs d'affichages empêchant une progression normale dans l'aventure. A cela Naps Team répondra simplement qu'un second patch sortira dans une durée indéterminée (la même réponse donnée pour la date de sortie du premier patch).

Mais du coup quel intérêt de faire ce billet ? Après avoir coup sur coup eu des problèmes sur les jeux de Monster Harvest et de Baldo : The Guardian Owls, une question taraude votre serviteur, tout comme de nombreux joueurs se sentant lésés à l'heure actuelle : Est-ce que les jeux sont vraiment contrôlés avant leur publication sur l'eShop, et de manière plus générale sur les autres plateformes de téléchargement ? (Pour info, les versions Xbox et PS4 sont logées à la même enseigne que la version Nintendo Switch.) Nous avons déjà eu l'occasion de voir des développeurs raconter leurs anecdotes sur la difficulté de faire valider le PEGI de leur jeu avant publication, leur valant un report d'une semaine pour correction, mais voir un jeu comme Baldo, possédant un bug bloquant une bonne partie des joueurs dans le premier donjon après à peine une heure de jeu... Personne n'a essayé le jeu pour vérifier sa conformité ???

Donc de manière générale, qui est le fautif dans ce ramdam général ?

Naps Team qui a manifestement eu les yeux plus gros que le ventre et se retrouvant à gérer un lot de problèmes considérable avec un petit effectif (rappel : le jeu est développé par 2 personnes uniquement.)

Les personnes qui valident les jeux et qui n'ont pas les moyens de vérifier convenablement leur état avant leur ajout dans les boutiques en ligne ?

Les médias professionnels / indépendants et les influenceurs ne s'étant pas assez manifestés après avoir vu l'état actuel du titre ?

En attendant une réponse, une vérité domine : une bonne partie des joueurs ayant fait l'acquisition de Baldo : The Guardian Owls a vraiment l'impression d'avoir déboursé 25€ dans un jeu non fini. A croire que le studio se devait d'encaisser un peu d'argent afin de pouvoir finir de corriger les versions consoles de son jeu. Ne serait-ce pas là au final une sorte d'Early Access sur consoles de salon ???