Baldo : The Guardian Owls disponible cette semaine - A quoi doit-on s'attendre de la part de Naps Team ?

C'est un des jeux les plus mystérieux de cet été 2021 qui risque de faire couler beaucoup d'encre lors de sa sortie. Si les plus anciens connaissent le studio Italien Naps Team pour la licence Gekido ou encore Racing Fever sur GBA, ces dernières années le studio propose essentiellement des jeux plus modestes sur smartphones et tablettes comme Legendary Knight ou encore Maria the Witch qui a eu le droit à une parution sur Nintendo Switch en 2017.

Mais depuis juin 2018, le dernier titre de Naps Team est développé dans le plus grand silence. Répondant au nom de Baldo : The Guardian Owls, ce jeu Action-Aventure à la limite entre l'univers de Zelda et d'une création des studios Ghibli doit sortir officiellement l e 27 août 2021 sur Nintendo Switch.

Bien que la com' du jeu soit pratiquement inexistante (le compte du jeu est subitement redevenu actif à partir de juillet 2021), il semblerait que tout se mette en branle pour préparer comme il se doit la sortie du titre. Le compte Twitter officiel du jeu a par ailleurs publié plein d'éléments ces derniers jours sur l'univers de Baldo et sa mise en vente sur le marché :

Le titre a été créé par 2 personnes : Un dévelopeur et un programmeur

La musique est signée Gianluca Mercutio

Les développeurs promettent une quête principale qui demandera 50 heures pour être terminée (!)

Le jeu sera proposé au tarif de 24,99€

Une version physique est en préparation, mais n'a pas encore de date de sortie

Un making of est disponible sur leur page Twitter

Baldo : The Guardian Owls semble être le jeu le plus ambitieux des Naps Team à ce jour. Il ne nous reste plus qu'à savoir si il s'agit effectivement de leur plus gros titre depuis de nombreuses années, ou si l'ambition de l'équipe n'était pas trop élevée par rapport au résultat final. A ce jour il semblerait que très peu, voir personne dans la sphère des médias pro et indépendants dédiée au jeu vidéo ait pu tester le produit final...

Réponse dans tous les cas le 27 août 2021 avec les retours des joueurs !

BaldoWiki: meet the 'Bobo' lovely pure creatures that live in the depths of the land. They are creatures born of pure nature spirits, but they can be dangerous if... well you'll see the August 27 ❤ pic.twitter.com/UKXmhGOPGY — Baldo (@BaldosTale) August 23, 2021

BaldoWiki: these are the symbols of the Guardian Owls, you'll learn how to spot and use them to complete your 50 hours adventure (main quest) pic.twitter.com/CDsRvRp90e — Baldo (@BaldosTale) August 17, 2021

These are the answers to common questions:



-Baldo will be '24,99' , so everyone can enjoy it ????

-There will be a physical/collector version but release date is TBD

-We are working to have it available in the stores by the next week

-Release day 27th August 2021 pic.twitter.com/vWhGnE9Gc1 — Baldo (@BaldosTale) August 6, 2021