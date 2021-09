Baldo reçoit une nouvelle mise à jour censée corriger tous les problèmes sur Nintendo Switch

A Bug's Life

Baldo : The Guardian Owls est un jeu qui dès ses premières apparitions a su retenir l'attention des joueurs de par son univers et sa réalisation lorgnant du côté des production du studio Ghibli. Développé par Naps Team, un petit studio italien, Baldo : The Guardian Owls avait tout pour plaire mais il a cependant rapidement montré ses limites. Sans doute trop ambitieux pour un petit studio composé de seulement deux personnes (!) le jeu s'est révélé, à sa sortie, truffé de bugs dont certains très gênants bloquant els joueurs dès le premier donjon. Des bugs nombreux et gênants qui, logiquement, auraient du être repérés et corrigés avant la sortie... A croire, comme l'a si bien expliqué notre ggvanrom national que le studio était en manque de liquidité et avait besoin de sortir le jeu pour pouvoir le finir !

Depuis, la studio a lancé une première mise à jour permettant de sortir du premier donjon (on ne serait pas sérieux, on écrirait "lol") mais ce n'était qu'un avant-goût. Depuis deux jours, une seconde mise à jour est disponible pour le jeu et elle est censée corriger "tous les problèmes connus". Nous ne l'avons pas encore testé mais à priori, si on en croit les gazouillis du net, certains problèmes seraient toujours là et d'autres auraient même fait leur apparition !

Evidemment on vous en reparlera, en attendant si vous possédez Baldo : The Guardian Owls, n'oubliez pas de le mettre à jour avant de vous lancer dans l'aventure. Plus d'infos sur Baldo : The Guardian Owls dans nos news précédentes.

Le patch HOTFIX 2* est disponible maintenant sur Nintendo Switch et FIXE tous les bugs/problèmes connus restants - Les cœurs perdus seront à nouveau récompensés, et des pièces et des orbes seront donnés pour chaque cœur perdu. Merci pour votre patience et votre amour pour Baldo