Baldo : The Guardian Owls : le début du jeu en français sur Nintendo Switch

Baldo : The Guardian Owls est un jeu d'aventure développé par le studio italien, Naps Team. Il s'agit d'un hommage à Zelda mais aussi au studio Ghibli dont il essaie de retrouver la poésie. Autant dire que le jeu est ambitieux d'autant plus qu'il est l'œuvre de seulement deux personnes (voir notre news dédiée.) Très attendu, malgré tout, la presse n'a pas pu tester le jeu avant sa sortie... Ne reculant devant aucune dépense, nous avons fini par acheter le jeu et nous vous proposons de découvrir le début du titre dans notre vidéo en français ci-dessous. Plutôt sympa, le titre a de nombreux bugs et quelques soucis de conception qui fait que l'on meurt souvent... Heureusement, on reprend toujours à l'endroit de son trépas et on continue ainsi à progresser- ou presque ! Car vous pouvez aussi tourner en rond pendant des heures ! En effet, il y a un bug qui nous bloque et nous empêche d'avancer. La seule solution : éteindre le jeu et tout recommencer sans savoir si on ne se retrouvera pas une nouvelle fois bloqué... Difficile en l'état de faire unt est et de vous en dire plus. Un correctif a été proposé pour la version Xbox ONE et il devrait en être de même prochainement sur Nintendo Switch.

En attendant, retrouvez ci-dessous le début de Baldo : The Guardian Owls et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus d'infos sur Baldo : The Guardian Owls avec notre news dédiée.

Parcourez un mode magique plein de mystères à résoudre. Baldo: the Guardian Owls regorge d'énigmes à résoudre et de donjons à explorer. Traversez ce monde ouvert captivant avec Baldo et rencontrez une foule de personnages fantasques et inoubliables en luttant pour déchiffrer la prophétie cryptique et déjouer le destin. De moments loufoques à une aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants, affrontez des ennemis féroces, trouvez des temples perdus et ramassez des objets magiques ou ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes et faire la lumière sur les nombreux secrets de ce monde étrange.