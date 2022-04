Baldo : The Guardian Owls s'offre une version physique en partenariat avec Pix'n Love

Après une sortie désastreuse en août dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, est-ce que 2022 sera l'occasion pour Baldo : The Guardian Owls de redorer son blason ? Alors que les développeurs de Naps Team ont dévoilé la sortie de leur dernier DLC gratuit dénommé The Three Fairies, c'est au tour de la version physique du jeu de faire parler d'elle.

C'est donc un partenariat qui a été signé entre Pix’n Love Games et le studio Naps Team qui va permettre de découvrir en fin d'année 2022 Baldo : The Guardian Owls en version physique sur Nintendo Switch et PS4. Cette version cartouche proposera le jeu de base accompagné de tous les patchs correctifs, ains que le fameux DLC The Three Fairies.

Prévu pour une sortie en fin d’année , Baldo : The Guardian Owls sera édité par Pix’n Love Games et proposé en version Standard et en édition Collector numérotée. Cette dernière comprend :

Le jeu Baldo: The Guardian Owls (en édition physique) pour Nintendo® Switch ou PlayStation 4™ avec sa jaquette réversible.

(en édition physique) pour Nintendo® Switch ou PlayStation 4™ avec sa jaquette réversible. Un certificat d'authenticité numéroté (1500 ex. Nintendo® Switch et 1000 ex. PlayStation 4™.

Un artbook de 80 pages avec interview exclusive des développeurs.

La bande originale sur CD.

Trois lithographies recto-verso.

Une boîte cartonnée avec Pantone doré.

Si vous désirez faire l'acquisition d'une des versions physiques, les précommandes ouvriront officiellement sur la boutique de Pix'n Love le 3 novembre 2022 à 17h .