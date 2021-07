Baldo trouve enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch

Après un silence de plomb couplé à un report relativement important, Naps Team vient enfin de sortir de son mutisme pour nous dévoiler de nouveaux éléments sur son Action-RPG Baldo : The Guardian Owls. Après nous avoir fait découvrir il y a quelques semaines une longue session de gameplay, le jeu semble enfin arrivé dans la dernière ligne droite de son développement avec une date de sortie en visuel.

Préparez vos agendas, Baldo : The Guardian Owls sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 27 août 2021.

À PROPOS DE CE JEU

Parcourez un mode magique plein de mystères à résoudre.

Baldo: the Guardian Owls regorge d'énigmes à résoudre et de donjons à explorer.

Traversez ce monde ouvert captivant avec Baldo et rencontrez une foule de personnages fantasques et inoubliables en luttant pour déchiffrer la prophétie cryptique et déjouer le destin.

De moments loufoques à une aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants, affrontez des ennemis féroces, trouvez des temples perdus et ramassez des objets magiques ou ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes et faire la lumière sur les nombreux secrets de ce monde étrange.