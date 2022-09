Baldo: The Guardian Owls - La version physique Nintendo Switch disponible dans le commerce

On pourra dire que Baldo: The Guardian Owls a fait son bonhomme de chemin depuis sa sortie initiale sur l'eShop de la Nintendo Switch. Sorti avec pas ou peu de communication en août 2021, le titre s'était attiré les foudres des critiques et des joueurs à cause de défauts de conception et de bugs jugés trop importants. Mais ça n'a pas arrêté Naps Team qui aura mis le temps mais qui a finalement pu proposer plusieurs mise à jour pour corriger les problèmes majeurs, ainsi qu'une nouvelle aventure gratuite dénommée The Three Fairies.

Aujourd'hui, Baldo: The Guardian Owls nous revient sous la forme d'une version physique, en partenariat avec Pix'n Love et Just For Games. Si le premier propose dans sa boutique dédiée une édition collector et une édition standard, c'est Just For Games qui s'occupe de la distribution du titre dès maintenant dans toutes les bonnes crémeries sur Nintendo Switch et PS4. A noter que les versions PS4 seront disponibles qu'à partir du 14 octobre, contrairement aux versions Nintendo Switch déjà disponibles un peu partout.