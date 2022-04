Baldo : The Gardian Owl continue de corriger ses bugs et de se mettre à jour - Tous les détails de sa mise à jour "The Three Fairies"

Après un lancement catastrophique qui lui avait valu son propre billet d'humeur, Baldo : The Guardian Owls continue à se mettre à jour, plus d'un an après sa sortie, pour corriger ses nombreux bugs avec aujourd'hui une mise à jour à tel point majeure que celle-ci possède son propre nom. Les développeurs de Naps Team viennent en effet d'annoncer que l'extension de contenu gratuite "The Three Fairies" ("Les Trois Fées" en bon français) est dès à présent disponible sur Nintendo Switch. Voici ce qu'elle contient :

Une nouvelle aventure (~10 heures) à jouer : Baldo Les Trois Fées

Nouveau mode assisté pour les deux aventures

A tout moment dans le menu des options vous pouvez activer le mode assisté pour faciliter le jeu. Votre santé et vos orbes se rechargeront lentement et plus de points seront affichés sur la carte.

La promesse d'un nouveau jeu, cette fois-ci jouable, est tentante pour les délaissés de l'aventure Baldo : The Guardian Owls sur Nintendo Switch. Vous laisserez-vous tenter ou bien le mal est-il déjà fait ?