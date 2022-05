Sonic Origins : la compilation des SONIC de la Mega Drive dévoile son poids imposant sur l'eshop

Si comme nous vous êtes fan de Sonic, et particulièrement de ses premières aventures sur consoles, vous avez probablement adoré Sonic Mania pour sa relecture pertinente des deux premiers opus de la célèbre licence de SEGA. Et dans ce cas, vous savez probablement déjà que le 12 juin prochain, les cinq épisodes fondateurs de l'ère Mega Drive reviennent via une compilation, très justement nommée, SONIC Origins.

Au programme, Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD en Haute Définition. Pour mémoire, il s'agit des épisodes originaux agrémentés de nouvelles animations d'intro et de fin et des nouveautés à débloquer. On peux y jouer en version classique ou en version anniversaire avec des vies illimitées et une résolution plein écran retravaillée. Ainsi, même si vous connaissez bien les jeux originaux (Sonic 2 est, par exemple, dispo via le NSO + Pack Additionnel) vous aurez plaisir à les redécouvrir de la plus belle des façons. Notez aussi que c'est la première fois depuis 10 ans que Sonic 3 et Sonic & Knuckles sont réédités (depuis la compilation DS, Sonic Classic Collection) suite, semble-t-il à des problèmes de droits...

SONIC Origins est disponible uniquement en téléchargement. A ce propos, si vous pensez que la compilation ne prendra pas beaucoup de place dans la mémoire ou sur la carte Micro-SD de votre console, méfiez-vous. En effet, la fiche eShop du jeu nous apprend que SONIC Origins pèse tout de même 3,5 Go (et même 3,8 Go dans sa version Deluxe qui contient des missions difficiles, des animations bonus et de nouveaux morceaux musicaux remastérisés.) C'est un poids plutôt conséquent surtout lorsqu'on le compare à celui de Sonic Mania : 390 Mo ! Pour en savoir plus, retrouvez les captures d'écran de la fiche eShop du jeu ci-dessous

SONIC Origins sera disponible en téléchargement le 12 juin 2022 au prix de 39,99€ l'édition standard et 44,99€ , l'édition Deluxe (incluant les deux packs DLC à 3,99€ pièce)