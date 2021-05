SONIC Origins : 5 épisodes fondateurs réunis dans une compilation

Pour célébrer les 30 ans de SONIC, SEGA a publié aujourd'hui une vidéo sous le titre SONIC Central dans laquelle plusieurs annonces ont été faîtes. Parmi celles-ci : SONIC Origins, une compilation regroupant les 5 premiers épisodes de SONIC : Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Pour rappel, il y a quelques jours une rumeur avait évoqué la possibilité de retrouver Sonic 3 et Sonic & Knuckles dans une compilation, deux épisodes portés disparus depuis près de 10 ans, à priori, à cause de problèmes de droits et surtout d'une histoire incroyable...

En effet, il semblerait que la bande son de SONIC 3 ait été en partie composée dans le plus grand secret par Michael Jackson grand fan de jeux vidéo, alors au fait de sa gloire. Mais considérant le résultat sonore comme décevant, le chanteur aurait demandé à ce que son nom soit retiré du générique... Pour autant, quelques morceaux composés par le chanteur et ses équipes seraient restés dans le jeu (écouter notamment cette vidéo) Une histoire qui n'a jamais été confirmée officiellement mais qui au fil des ans a été documentée et corroborée par de nombreux témoignages d'acteurs de l'époque. Quoiqu'il en soit, si pendant des années cela n'avait pas posé de problèmes, à priori des ayants droit se sont réveillés, bloquant alors toute possibilité de réédition des deux jeux (Sonic & Knuckles reprenant des morceaux de musiques du 3).

Alors on ne sait pas comment les choses se sont réglées mais Sonic 3 et Sonic & Knuckles seront bien de retour dans SONIC Origins avec Sonic the Hedgehog, Sonic 2 et Sonic CD. On espère que les jeux auront droit à un lifting façon Sonic Mania surtout que SEGA promet du contenu et des fonctionnalités supplémentaires mais il faudra patienter pour avoir plus de détails. A part ça, comme pour les autres annonces du SONIC Central peu d'infos et pas de date de sortie. On sait juste que SONIC Origins sortira prochainement sur "les dernières plateformes". Retrouvez la vidéod 'annopnce de SONIC Origins ci-dessous.