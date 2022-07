Sonic Origins Speed Strats - Focus sur Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles

C'est à croire que l'on parle plus de nos bons souvenirs des années 90 avec les jeux Sonic que le jeu Sonic Origins en lui-même dernièrement ! Toujours dans l'optique de promouvoir la compilation parue sur Nintendo Switch et supports concurrents fin juin dernier, SEGA continu de nous dévoiler les coulisses des jeux Sonic avec une nouvelle vidéo de la collection Speed Strat centrée sur les jeux Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles. Nous vous laissons découvrir cette dernière ci-dessous.

Dans ce cinquième épisode de Sonic Origins Speed Strats, SEGA révèle la première rencontre entre Sonic et Knuckles the Echidna, le gardien de la toute puissante Master Emerald cachée sur Angel Island. Après sa défaite dans Sonic 2, le diabolique Dr. Eggman s'écrase sur Angel Island et s'allie à Knuckles afin d'utiliser la puissance de la Master Emerald pour réparer son Death Egg et ainsi conquérir le monde.

Pendant ce temps, Sonic et Tails sont arrivés sur l'île avec les Chaos Emeralds de Sonic 2, mais Knuckles s'en empare rapidement. Ensuite, les héros poursuivent leur exploration d'Angel Island dans l'espoir de rassembler les Chaos Emeralds et de stopper Dr. Eggman et Knuckles.