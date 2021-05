Rumeur : Une compilation Sonic 3 + Sonic & Knuckles en préparation ?

Quand on vous disait que l'année 2021 était riche en dates anniversaires ! Si on a tendance à lorgner du côté de Nintendo, de l'autre côté de la rue, le hérisson bleu de SEGA s'apprête également à célébrer son 30ème anniversaire. Si SEGA a déjà commencé à révéler quelques éléments pour célébrer cet anniversaire, les rumeurs faisaient également le tour de la Toile en avril concernant le possible remaster de Sonic Colors. Cette semaine les rumeurs ont repris de plus belle avec l'insider Zippo qui semble décidément bien informé lorsqu'il publie une annonce sur son site dédié.

Exit Sonic Colors, Zippo de son côté saurait "de source sûre" que SEGA est activement entrain de travailler sur la compilation de deux grands classiques : Sonic 3 et Sonic & Knuckles. Pour la petite anecdote, les deux opus ne devaient former qu'un seul titre à la base, mais ont été scindé en deux pour divers problèmes à l'époque de leur développement. À noter également qu'un soucis de droit posait problème jusqu'alors concernant un portage de Sonic 3 pour des raisons de droits d'auteurs concernant des musiques du jeu composées à l'époque par Michael Jackson.

Et je vous promets que je ne me moque pas de vous. On pensait que c'était impossible, mais ça arrive. Il y aura quelques changements, cependant.

Alors est-ce cette nouvelle compilation Sonic va réellement voir le jour ? Pour le savoir nous devrons attendre les prochains communiqués officiels de la part de SEGA.

Source : Blogspot